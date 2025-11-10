La proposta di Prodi: «Gli Usa restituiscano l’oro degli italiani custodito a Fort Knox»

L'ex premier: l'amicizia con gli Stati Uniti resta ma bisogna essere prudenti. Facciamo come la Francia

Romano Prodi propone di farci restituire l’oro dagli Usa. A Fort Knox ci sono 1061 tonnellate di oro di proprietà della Banca d’Italia. Ovvero il 40% del totale delle nostre riserve. Mentre nel caveau di via Nazionale ne rimane il 44,9%. Il resto risulta equamente suddiviso fra Regno Unito e Svizzera, rispettivamente con il 5,76% e il 6,09%. Negli anni Quaranta, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’oro italiano è finito nel Kentucky. L’ex premier e presidente della Commissione Europea dice che è venuto il momento di riprendercelo: «Resto un amico degli Stati Uniti ma con l’acqua e con l’oro non si sa mai: bisogna essere prudenti e preparati. Lo dico da buon padre di famiglia, quando la situazione politica è ballerina come negli Usa, bisognerebbe pensare a riportare l’oro in Italia, come ha fatto la Francia. Solo così potremo costruire davvero il nostro futuro».

Prodi e l’oro degli italiani

Prodi ha parlato ieri durante l’assemblea di Coldiretti. «In America, del grande legame del dopoguerra è rimasta soprattutto l’amicizia, ma la politica americana oggi è molto ballerina, un giorno fa una cosa e il giorno dopo l’opposto. Per questo dico che forse è tempo di riportare a casa le nostre competenze: l’Italia deve essere capace di camminare con le proprie gambe», ha spiegato. La curiosità è che questa proposta non è nuova. E negli ultimi anni l’ha cavalcata Giorgia Meloni. Nell’ottobre 2019 l’attuale premier disse: «Rimpatriare e salvare subito l’oro italiano. In Europa nazioni come Germania e Austria stanno riportando in patria i loro lingotti custoditi nelle banche estere per mettersi al riparo da eventuali crisi».

L’oro di Fratelli d’Italia

Ora però per FdI riportare a casa il nostro oro non è più una priorità. «È un tema importante, ma non può essere trattato adesso. Dopo i dazi americani stiamo adottando una linea del negoziato, non abbiamo intenzione di gettare benzina sul fuoco», aveva spiegato già ad aprile al Foglio il deputato Fabio Rampelli. Nella scorsa legislatura l’allora presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi aveva depositato un progetto di legge che puntava a chiarire con una norma che l’oro conservato da Banca d’Italia fosse dello Stato italiano.