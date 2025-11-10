Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Sigfrido Ranucci smentisce la discesa in politica: «Io candidato col M5S? A fatica riesco a fare il mio mestiere»

10 Novembre 2025 - 16:28 Ugo Milano
sigfrido ranucci un giorno da pecora
sigfrido ranucci un giorno da pecora
Sulla questione del Garante della Privacy il giornalista ha ricordato la presenza di componenti di centrodestra, pur ammettendo che spetta a loro decidere se dimettersi

Ospite a Un Giorno da Pecora su Radio1 Rai, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha rigettato le voci che lo indicavano come candidato con il Movimento 5 Stelle: «È una grande cazzata. Se me l’hanno chiesto non te lo dico, non mi sento adeguato per fare politica, che per me è una cosa estremamente seria, soprattutto con una legge elettorale come questa. A fatica riesco a fare il mio mestiere». A Ranucci è poi stata chiesta la sua opinione sulla questione delle dimissioni del Garante della Privacy.

Le dimissioni del Garante della Privacy

Dopo il caso Report e la multa inflitta alla Rai, i leader dell’opposizione, su tutti Elly Schlein, hanno chiesto «un segnale forte di discontinuità». La premier Giorgia Meloni ha lasciato libertà all’authority: «Spetta al collegio decidere, come sapete l’azzeramento non è di nostra competenza, è una decisione che spetta a loro». Tuttavia, da leader di Fratelli d’Italia, Meloni ha fatto un appunto: «Questo garante è stato eletto durante il governo giallorosso, in quota Pd e Cinque Stelle. Dire che sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo». Su questo punto Ranucci ha osservato: «Ci sono anche uno della Lega e uno di Fratelli d’Italia, anzi l’unico proprio organico a FdI è proprio Ghiglia mi pare». Nel rispondere a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il giornalista ha comunque sottolineato che «la frase della premier è corretta dal punto di vista istituzionale».

