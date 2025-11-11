Bufera su Emergency: il post su Lavrov e le accuse di “filorussismo”

La replica dell'ONG: «Diamo conto della guerra, della sua minaccia e della sua escalation attraverso la voce dei protagonisti della notizia che trattiamo»

Un post pubblicato su Instagram da Emergency oltre un mese fa è diventato virale solo ora, scatenando critiche e accuse pesanti contro l’ONG. Si tratta di una slide associata all’iniziativa pacifista Ripudia, che però mostra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov accanto a una sua frase rivolta contro l’Europa e la Nato. Sui vari social, molti accusano l’ONG di aver scelto il peggior testimonial possibile per una campagna del genere, dando voce alla propaganda del Cremlino.

Il post Instagram e le critiche

L’iniziativa di Emergency, come riportato nel sito Ripudia.it, è un progetto che promuove il ripudio della guerra ispirandosi all’articolo 11 della Costituzione italiana. Nel carosello del 26 settembre, viene riportata la seguente citazione attribuita al ministro russo Sergej Lavrov:

La NATO e l’Unione Europea vogliono dichiarare, anzi, hanno già dichiarato una vera e propria guerra al mio Paese e vi stanno partecipando direttamente.

L’immagine, raffigurante il volto del ministro russo, è stata interpretata da molti come una forma di legittimazione della propaganda del Cremlino. Tra i commenti si leggono accuse dirette e toni indignati, scrivendo semplicemente «Vergognatevi» o annunciando di voler interrompere le donazioni all’organizzazione. C’è chi ironizza con paragoni volutamente provocatori, come «A breve il CICAP sponsorizzerà l’omeopatia o l’Unesco simpatizzerà per i roghi dei libri».

La replica di Emergency

Nei commenti al post, l’ONG ha risposto direttamente alle critiche con il seguente testo: