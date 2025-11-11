Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
POLITICAPunti di VistaVideo

Gino Cecchettin alla Camera: Soffro quando si parla di coltelli e di donne che si potevano salvare – Il video

11 Novembre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2025 Soffro quando si parla di coltelli e per le donne che si potevano salvare, come ad esempio Barbara Belotti, che aveva denunciato e non è stata protetta a sufficienza, e di Jessica Strapazzolo, uccisa dall'ex che aveva un braccialetto elettronico mal funzionante", così Gino Cecchettin, papà di Giulia, in commissione femminicidio alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Caso Report, anche FdI molla il Garante della Privacy: «Sciogliamolo». Ranucci in tv: «Si dimettano»

2.

Epic fail di Daniela Santanchè: condivide un articolo inglese pensando faccia i complimenti all’Italia, ma è l’esatto opposto. Poi cancella il post

3.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

4.

Referendum riforma giustizia, il sondaggio: sì avanti di dieci punti

5.

Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo