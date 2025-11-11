Gino Cecchettin alla Camera: Soffro quando si parla di coltelli e di donne che si potevano salvare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2025 Soffro quando si parla di coltelli e per le donne che si potevano salvare, come ad esempio Barbara Belotti, che aveva denunciato e non è stata protetta a sufficienza, e di Jessica Strapazzolo, uccisa dall'ex che aveva un braccialetto elettronico mal funzionante", così Gino Cecchettin, papà di Giulia, in commissione femminicidio alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev