Gino Cecchettin in Commissione femminicidio: Educazione affettiva a scuola protezione per i ragazzi – Il video

11 Novembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2025 “So bene che ci sono paure, resistenze e incomprensioni, ma vi assicuro che l'educazione affettiva non è un pericolo è una protezione, non toglie nulla a nessuno, ma aggiunge qualcosa a tutti: consapevolezza, rispetto e umanità. Una scuola che non parla di affettività, di rispetto, di parità è una scuola che lascia soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti”, così Gino Cecchettin, il papà di Giulia, nell'audizione che si svolge a due anni dal femminicidio della figlia in Commissione femminicidio alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

