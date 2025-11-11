Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
In fiamme un edificio occupato a Roma, ferito uomo che si e lanciato per scappare – Il video

11 Novembre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2025 Incendio in un edificio abbandonato e occupato abusivamente a Roma. I vigili del fuoco sono impegnati con diverse squadre in via Cesare Tallone per un maxi rogo che ha generato una nube nera visibile in diversi quartieri della città. Uno degli occupanti, per tentare di sfuggire alle fiamme, si è lanciato da uno dei piani dello stabile ed è rimasto ferito. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

