Manovra, Landini: "Serve contributo solidarietà dai 500mila più ricchi del Paese" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2025 "Abbiamo illustrato le ragioni che ci hanno portato a proclamare lo sciopero generale del 12 di dicembre e quelle che sono le nostre richieste di modifica su tutti i temi, a partire dalle questioni del salario. Abbiamo chiesto di andare a prendere risorse con un sistema di tassazione della rendita, dei profitti, della rendita finanziaria e immobiliare, aumentando la progressività su queste tasse. Abbiamo ribadito la proposta, visto le diseguaglianze che si sono determinate sul piano della distribuzione della ricchezza, anche di un contributo di solidarietà per i 500mila cittadini italiani più ricchi, che hanno ricchezza oltre i 2 milioni di Euro proprio per poter recuperare quei 26 miliardi che servono per investire sulla sanità pubblica, sulla scuola, sulla non autosufficienza, per una politica seria della casa" così il segretario della Cgil Landini, dopo l'incontro con Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev