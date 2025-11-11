Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Meloni: Sinistra ai margini della politica per la sua supponenza, io ascolto solo il popolo – Il video

11 Novembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bari, 11 novembre 2025 "Questa supponenza ha portato la sinistra ai margini della vita politica, la totale assenza di umiltà, di mettersi in discussione, che non li fa ascoltare mai e li fa solo parlare tra loro in una stanza. Non sarà certo il referendum sulla giustizia a decidere il mio destino, perché arriverà a fine legislatura e poi solo gli italiani possono mandarmi a casa". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali. FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

