La rivelazione del servizio segreto: un complotto per convincere piloti russi a rubare un jet equipaggiato con un missile ipersonico

Il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB) ha dichiarato di aver sventato un complotto di spie ucraine e britanniche. Che volevano convincere piloti russi a rubare un jet MiG-31 armato con un missile ipersonico Kinzhal per 3 milioni di dollari, secondo quanto riportato martedì dai media statali. Il jet dirottato avrebbe dovuto essere diretto verso una base aerea NATO nella città rumena di Costanza. Dove sarebbe stato abbattuto dalle difese aeree, ha riferito l’agenzia.

I servizi segreti russi

L’FSB, il principale successore del KGB di epoca sovietica, ha affermato che Ucraina e Gran Bretagna avevano pianificato una provocazione su larga scala. Utilizzando l’aereo dirottato e che l’intelligence militare ucraina aveva cercato di reclutare piloti russi per 3 milioni di dollari per rubare il caccia. «Le misure adottate hanno sventato i piani dei servizi segreti ucraini e britannici per una provocazione su larga scala», ha affermato l’FSB, citato da RIA. La Tv di Stato ha mostrato immagini di messaggi e registrazioni di un uomo che, a loro dire, lavorava per i servizi segreti ucraini e britannici. E aveva offerto 3 milioni di dollari a un pilota russo per pilotare un MiG in Europa. Gli era stata anche offerta la cittadinanza.

Il missile Khinzal

Il Kinzhal russo è un missile balistico che Mosca definisce ipersonico. È capace di raggiungere velocità elevatissime e di manovrare traiettorie di volo volte a rendere difficile il tracciamento e l’intercettazione da parte delle difese aeree. La Russia ha a lungo indicato la Gran Bretagna come il suo principale nemico. Mosca accusa Londra di fomentare la guerra in Ucraina e i servizi segreti britannici di aiutare l’Ucraina a organizzare una serie di operazioni nelle profondità della Russia. La Gran Bretagna descrive l’invasione russa dell’Ucraina come un’appropriazione indebita di territori in stile imperiale da parte di Mosca. Londra ha ripetutamente avvertito che i servizi segreti russi stanno cercando di seminare il caos in Gran Bretagna e in Europa per minare la democrazia.