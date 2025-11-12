Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ATTUALITÀArrestiAutoInchiesteLombardiaMilanoViolenza sulle donne

Getta benzina sul volto dell’ex moglie, lei si salva chiudendosi nell’auto: arrestato 46enne nel milanese. La seguiva con il Gps

12 Novembre 2025 - 14:13 Ugo Milano
embed
carabinieri
carabinieri
L'episodio, avvenuto a Seregno, risale a una settimana fa. Secondo il pm, avrebbe potuto avere «conseguenze molto più pesanti»

Un uomo di 46 anni, nato in Romania e residente nel Milanese, è finito in carcere dopo aver gettato benzina sul volto dell’ex moglie che voleva separarsi. L’episodio, avvenuto a Seregno, risale alla scorsa settimana e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie. Lo scorso giugno, la donna aveva denunciato il marito, ma gli insulti, le vessazioni, le botte e le minacce non si sarebbero mai fermati. Anzi, dopo che lei gli ha comunicato l’intenzione di separarsi, la situazione è anche peggiorata. A quanto risulta, lo stesso 46enne avrebbe provato a denunciare la donna, sostenendo che lei non contribuisse alle spese della famiglia e non si occupasse delle faccende domestiche.

L’«agguato» fuori dal lavoro

Stando ai racconti della donna e dei suoi familiari, il 46enne – spesso ubriaco – l’avrebbe aggredita sia verbalmente che fisicamente, anche davanti ai figli. Il 5 novembre scorso, quando lei aveva deciso di separarsi e aveva cambiato casa, lui si è appostato fuori dal suo posto di lavoro. Appena è uscita, l’ha «immobilizzata» davanti alla sua macchina, l’ha minacciata e poi le ha gettato in faccia della benzina con l’obiettivo di darle fuoco. A quel punto, si legge nell’ordinanza, la donna sarebbe riuscita a entrare nella sua auto e chiudersi a chiave. Se non avesse avuto «la prontezza di chiudersi» nella sua macchina, sottolinea il gip nell’ordinanza con cui dispone la misura cautelare in carcere per l’uomo, l’episodio avrebbe potuto avere «conseguenze molto più pesanti».

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Poco più tardi, il 46enne si è presentato spontaneamente in una caserma dei carabinieri, a cui ha consegnato «un accendino, il cellulare, una bottiglia da 500 ml e una da 60 ml contenenti entrambe liquido trasparente, verosimilmente benzina». Ai militari, inoltre, l’uomo ha consegnato la scatola di un sistema Gps, che ha detto di aver installato sull’auto dell’ex moglie per controllarla e sapere sempre la sua posizione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Sarajevo, i “cecchini del weekend” che pagavano per sparare a donne e bambini

2.

«Non mi mancherete, ai colleghi dico “cercate altro”», la mail di un operaio prima di andarsene. L’azienda lo querela, ma il giudice gli dà ragione

3.

Il fotomontaggio, il pozzo, il cemento: così Mariuccia Orlando ha fatto sparire Vito Mezzalira

4.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

5.

Roma, 12enne picchiata all’uscita da scuola da undici coetanei. Il quartiere denuncia tutto sui social, ma i genitori dei bulli li difendono

leggi anche
stupro seminara oppido mamertino vittima racconto
ATTUALITÀ

«Io, stuprata da minore e abbandonata dal paese. Mi dicevano “Sei pazza, ti devi ammazzare”»

Di Alessandro D’Amato
paolo tavian fisip indagine
SPORT

L’indagine sul presidente della federazione sport paralimpici invernali: «Abusi, molestie e minacce»

Di Alessandro D’Amato
calabria carabinieri finanza
ATTUALITÀ

Turista violentata in centro a Firenze, passante sente urlare e dà l’allarme: arrestati due uomini per stupro di gruppo

Di Ugo Milano
barbara floridia
POLITICA

Parità di genere, Floridia (M5s): «L’educazione sessuale va affiancata all’educazione digitale»

Di Sofia Spagnoli