Getta benzina sul volto dell’ex moglie, lei si salva chiudendosi nell’auto: arrestato 46enne nel milanese. La seguiva con il Gps

L'episodio, avvenuto a Seregno, risale a una settimana fa. Secondo il pm, avrebbe potuto avere «conseguenze molto più pesanti»

Un uomo di 46 anni, nato in Romania e residente nel Milanese, è finito in carcere dopo aver gettato benzina sul volto dell’ex moglie che voleva separarsi. L’episodio, avvenuto a Seregno, risale alla scorsa settimana e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie. Lo scorso giugno, la donna aveva denunciato il marito, ma gli insulti, le vessazioni, le botte e le minacce non si sarebbero mai fermati. Anzi, dopo che lei gli ha comunicato l’intenzione di separarsi, la situazione è anche peggiorata. A quanto risulta, lo stesso 46enne avrebbe provato a denunciare la donna, sostenendo che lei non contribuisse alle spese della famiglia e non si occupasse delle faccende domestiche.

L’«agguato» fuori dal lavoro

Stando ai racconti della donna e dei suoi familiari, il 46enne – spesso ubriaco – l’avrebbe aggredita sia verbalmente che fisicamente, anche davanti ai figli. Il 5 novembre scorso, quando lei aveva deciso di separarsi e aveva cambiato casa, lui si è appostato fuori dal suo posto di lavoro. Appena è uscita, l’ha «immobilizzata» davanti alla sua macchina, l’ha minacciata e poi le ha gettato in faccia della benzina con l’obiettivo di darle fuoco. A quel punto, si legge nell’ordinanza, la donna sarebbe riuscita a entrare nella sua auto e chiudersi a chiave. Se non avesse avuto «la prontezza di chiudersi» nella sua macchina, sottolinea il gip nell’ordinanza con cui dispone la misura cautelare in carcere per l’uomo, l’episodio avrebbe potuto avere «conseguenze molto più pesanti».

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Poco più tardi, il 46enne si è presentato spontaneamente in una caserma dei carabinieri, a cui ha consegnato «un accendino, il cellulare, una bottiglia da 500 ml e una da 60 ml contenenti entrambe liquido trasparente, verosimilmente benzina». Ai militari, inoltre, l’uomo ha consegnato la scatola di un sistema Gps, che ha detto di aver installato sull’auto dell’ex moglie per controllarla e sapere sempre la sua posizione.