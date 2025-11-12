Di Pietro: "Da Mani Pulite fiducia nei giudici calata per attacchi politici e mancanza autocritica" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2025 "È vero, ai tempi di Mani Pulite c'era una grande fiducia nella giustizia perché abbiamo tutte una risposta positiva a ciò che era la tangentopoli di allora, a ciò che era il malaffare. Nel corso del tempo però è entrata la politica ed è chiaro quindi che questo attacco alla magistratura ha messo in crisi le percezioni che i cittadini potevano avere dalla magistratura. Tuttavia è giusto fare, a cominciare dall'Associazione Nazionale Magistrati, un po' di autocritica in tutti questi anni" così l'ex magistrato Antonio Di Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev