Ex Ilva, Colautti (Usb): "Sul tavolo non c'è nulla, il Governo propone la chiusura" – Il video

12 Novembre 2025 - 00:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2025 "Non abbiamo risolto niente. Il Governo ci presenta un piano di chiusura. Non c'è più niente e non ci spiegano nemmeno perché non c'è più Baku Steel e perché stanno facendo una trattativa senza più argomenti con Bedrock, la Flacks e un altro soggetto di cui non ci dicono niente. Non c'è nulla sul tavolo. Ci hanno proposto di entrare in una discussione tecnica di merito, un merito che non era assolutamente possibile perché manca tutto. Mancano innanzitutto le garanzie che noi abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto che ci sia l'intervento pubblico. Così la discussione non può andare avanti" così Sasha Colautti di Usb, dopo l'incontro con il Governo su Ex Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

