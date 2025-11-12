Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Contrasteremo questo piano di chiusura da parte del Governo" – Il video

12 Novembre 2025 - 00:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2025 "Il governo ha presentato di fatto un piano di chiusura. Ci sono migliaia di lavoratori che finiscono in cassa integrazione, non c’è un sostegno finanziario al rilancio e alla decarbonizzazione. Abbiamo deciso unitariamente come Fim, Fiom e Uilm di andare dai lavoratori e spiegare che contrasteremo la scelta del governo con tutti gli strumenti possibili" così il segretario della Fiom Michele De Palma, dopo l'incontro con il Governo sull'Ex Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

