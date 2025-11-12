Francesca Verdini insultata sui social, lo sfogo della compagna di Salvini: «Davvero mi devo abituare a questo odio?»

Dopo il post pubblicato su Instagram, arriva l'ondata di affetto dei follower: «Le persone buone e gentili sono sempre di più di quelle che vivono di rancore»

È pioggia di insulti sul web sotto i post di Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini e produttrice. «Mi perdo dietro tanto orrore. Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c’è dietro a tanto odio E chiedo: “Davvero mi devo abituare?”», scrive Verdini, figlia del senatore Denis, storico esponente di Forza Italia, pubblicando sui social alcuni screenshot di insulti comparsi sotto i suoi ultimi post.

Gli insulti sui social

Si va da commenti esplicitamente volgari che attaccano lei e «quella merda di compagno che hai», come scrive un utente, a chi ironizza sulla differenza di età tra Verdini e il suo compagno: «È sua figlia, vero? Non posso pensare ad altro», scrive un altro, commentando una foto della coppia insieme. E altri che aggiungono: «Che bassa autostima deve avere sta tizia per darla a quel panzone smidollato». Nel suo sfogo pubblicato sui social, Francesca Verdini rivela che in genere ignora i commenti degli utenti: «Mi dicono di farlo e di non rispondere e hanno sicuramente ragione». Ma a volte, aggiunge subito dopo, capita di cedere.

Lo sfogo di Francesca Verdini

Verdini ringrazia per la solidarietà e «l’affetto incredibile» che ha ricevuto dopo la condivisione degli screenshot, segno che «il numero di persone che riconosce l’esistenza di questo problema, che capisce l’orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto mai potessi immaginare». Quindi, in un post successivo, si scusa «se ho dato l’impressione di essere turbata o ferita. Non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene», assicurando di essere «sinceramente serena». E alla fine, tira le somme la compagna del leader leghista, «le persone buone, gentili e generose d’animo sono davvero di più rispetto a quelle che vivono di rancore».