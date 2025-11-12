Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
POLITICALegaMatteo SalviniSocial media

Francesca Verdini insultata sui social, lo sfogo della compagna di Salvini: «Davvero mi devo abituare a questo odio?»

12 Novembre 2025 - 16:10 Ugo Milano
embed
francesca-verdini-insulti-social
francesca-verdini-insulti-social
Dopo il post pubblicato su Instagram, arriva l'ondata di affetto dei follower: «Le persone buone e gentili sono sempre di più di quelle che vivono di rancore»

È pioggia di insulti sul web sotto i post di Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini e produttrice. «Mi perdo dietro tanto orrore. Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c’è dietro a tanto odio E chiedo: “Davvero mi devo abituare?”», scrive Verdini, figlia del senatore Denis, storico esponente di Forza Italia, pubblicando sui social alcuni screenshot di insulti comparsi sotto i suoi ultimi post.

Gli insulti sui social

Si va da commenti esplicitamente volgari che attaccano lei e «quella merda di compagno che hai», come scrive un utente, a chi ironizza sulla differenza di età tra Verdini e il suo compagno: «È sua figlia, vero? Non posso pensare ad altro», scrive un altro, commentando una foto della coppia insieme. E altri che aggiungono: «Che bassa autostima deve avere sta tizia per darla a quel panzone smidollato». Nel suo sfogo pubblicato sui social, Francesca Verdini rivela che in genere ignora i commenti degli utenti: «Mi dicono di farlo e di non rispondere e hanno sicuramente ragione». Ma a volte, aggiunge subito dopo, capita di cedere.

Lo sfogo di Francesca Verdini

Verdini ringrazia per la solidarietà e «l’affetto incredibile» che ha ricevuto dopo la condivisione degli screenshot, segno che «il numero di persone che riconosce l’esistenza di questo problema, che capisce l’orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto mai potessi immaginare». Quindi, in un post successivo, si scusa «se ho dato l’impressione di essere turbata o ferita. Non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene», assicurando di essere «sinceramente serena». E alla fine, tira le somme la compagna del leader leghista, «le persone buone, gentili e generose d’animo sono davvero di più rispetto a quelle che vivono di rancore».

>
Articoli di POLITICA più letti
1.

Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo

2.

Caso Report, anche FdI molla il Garante della Privacy: «Sciogliamolo». Ranucci in tv: «Si dimettano»

3.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

4.

Toscana, Giani annuncia la sua vice: è la 23enne Mia Diop, l’assessore più giovane nella storia della regione

5.

Giorgia Meloni contro sinistra e Cgil: «Dimissioni se perdo il referendum? A casa possono mandarmi solo gli italiani» – Il video

leggi anche
valditara
POLITICA

Educazione sessuale e affettiva a scuola, Valditara perde la pazienza: «Indignato, avete sfruttato i femminicidi, vergognatevi». In aula è caos – Il video

Di Stefania Carboni
vittime-missioni-pace-meloni-mattarella
POLITICA

Nassiriya, il ricordo di Mattarella e Meloni: «Hanno dato la vita per lo Stato»

Di Ugo Milano
garante privacy dimissioni conte report
POLITICA

«No dimissioni, è la politica a non essere più credibile»: il Garante della privacy risponde a Report. Conte insiste: «Deve essere azzerato»

Di Alba Romano