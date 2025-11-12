Nassiriya, il ricordo di Mattarella e Meloni: «Hanno dato la vita per lo Stato»

Il capo dello Stato: «Oggi le guerre rischiano di allargarsi»

«Nella Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, la Repubblica rinnova il suo commosso pensiero a quanti hanno sacrificato la vita al servizio dell’Italia e della comunità internazionale, testimoniando con coraggio e dedizione il valore della solidarietà e dell’impegno per la pace tra i popoli». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare, tra gli altri, le vittime italiane di Nassiriya, in Iraq, dove nel 2003 un camion pieno di esplosivo forzò il posto di blocco all’ingresso della base Maestrale, sede della Msu italiana dei carabinieri, provocando la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani tra civili, militari e carabinieri.

Mattarella: «Le guerre rischiano di allargarsi»

In un messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo dello Stato aggiunge: «Oggi il mondo è attraversato da nuove e dolorose ferite: dall’area del Sahel al conflitto che coinvolge tutta l’area mediorientale, alla guerra che da oltre tre anni insanguina il suolo ucraino, continuano a cadere vittime civili innocenti». E queste tragedie, mette in guardia Mattarella, «rischiano di allargarsi, di rinfocolare conflitti sopiti e di travolgere intere regioni, generando instabilità, forme di neocolonialismo e nuovi pericoli per la sicurezza internazionale».

Il messaggio di Giorgia Meloni

Anche Giorgia Meloni dedica un pensiero ai caduti civili e militari a Nassiriya e in tutte le altre missioni internazionali per la pace. «In occasione di questa giornata – scrive la premier – voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che operano nelle missioni internazionali di pace, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti noi. Proprio come quei servitori dello Stato che a Nassiriya hanno dato la vita per l’Italia e per compiere fino alla fine il loro dovere. Figli della nostra Patria che sono partiti con coraggio, portando con sé valori di pace, onore e servizio. A tutti loro e alle loro famiglie va, ancora oggi e per sempre, il nostro pensiero commosso e grato. Non dimenticheremo mai il loro sacrificio».

Foto copertina: ANSA/Filippo Attili | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria