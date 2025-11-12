Giornata caduti militari, Crosetto: "Ricorderemo ostinatamente chi ha servito lo Stato" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2025 "Qui ancora una volta ostinatamente a ricordare le persone cadute, tra civili e militari nelle missioni di pace. Li ricordiamo perché la ricchezza di uno Stato si fonda sui privati. Non c'è Stato forte senza qualcuno che possa servirlo. E nessuno lo servirebbe se quel servizio non venisse riconosciuto. Noi siamo qui ostinantamente come Stato per ricordare chi quello Stato lo ha servito e lo serve anche a costo della vita" così il Ministro Crosetto, intervenendo alla messa in ricordo dei caduti militari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev