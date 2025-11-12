Trump scrive a Herzog: «Conceda la grazia a Netanyahu». La replica: «Lo stimo, ma serve una procedura formale»

Il presidente Usa aveva già avanzato la stessa richiesta un mese fa. Ma c'è una spiegazione sul perché ancora non è stata data

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ricevuto stamane una lettera di Donald Trump in cui lo invita a concedere la grazia al premier Benyamin Netanyahu, definendo il processo a suo carico «politico e ingiustificato». Lo riferisce Channel 12 pubblicando la missiva. Il presidente Usa aveva già avanzato la stessa richiesta sempre a Herzog durante la sua visita in Israele un mese fa, in occasione dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas.

La replica di Herzog

«Il presidente israeliano Herzog nutre la massima stima per il presidente Trump e continua a esprimere il suo profondo apprezzamento per il suo incrollabile sostegno a Israele, per il suo straordinario contributo al ritorno degli ostaggi, per la ridefinizione della situazione in Medio Oriente, in particolare a Gaza, e per la garanzia della sicurezza dello Stato di Israele». Tuttavia «chiunque chieda la grazia presidenziale deve presentare una richiesta formale secondo le procedure stabilite», lo riferisce una nota l’ufficio del presidente israeliano.