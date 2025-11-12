Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ESTERIBenjamin NetanyahuCpiDonald TrumpIsraeleUSA

Trump scrive a Herzog: «Conceda la grazia a Netanyahu». La replica: «Lo stimo, ma serve una procedura formale»

12 Novembre 2025 - 12:30 Stefania Carboni
embed
trump herzog
trump herzog
Il presidente Usa aveva già avanzato la stessa richiesta un mese fa. Ma c'è una spiegazione sul perché ancora non è stata data

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ricevuto stamane una lettera di Donald Trump in cui lo invita a concedere la grazia al premier Benyamin Netanyahu, definendo il processo a suo carico «politico e ingiustificato». Lo riferisce Channel 12 pubblicando la missiva. Il presidente Usa aveva già avanzato la stessa richiesta sempre a Herzog durante la sua visita in Israele un mese fa, in occasione dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas.

La replica di Herzog

«Il presidente israeliano Herzog nutre la massima stima per il presidente Trump e continua a esprimere il suo profondo apprezzamento per il suo incrollabile sostegno a Israele, per il suo straordinario contributo al ritorno degli ostaggi, per la ridefinizione della situazione in Medio Oriente, in particolare a Gaza, e per la garanzia della sicurezza dello Stato di Israele». Tuttavia «chiunque chieda la grazia presidenziale deve presentare una richiesta formale secondo le procedure stabilite», lo riferisce una nota l’ufficio del presidente israeliano.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La proposta di Prodi: «Gli Usa restituiscano l’oro degli italiani custodito a Fort Knox»

2.

Rapiti, fatti a pezzi e sepolti nel deserto: la tragica fine a Dubai di un truffatore di criptovalute e sua moglie

3.

La Russia accusa l’Ucraina: «Voleva dirottare un aereo su una base Nato e dare la colpa a Mosca»

4.

Furto al Louvre, svelata l’identità del misterioso uomo con il fedora: è un ragazzo di 15 anni

5.

Naomi Seibt, l’anti-Greta tedesca che chiede asilo agli Usa: «Gli antifa mi minacciano di morte»

leggi anche
ben gvir
ESTERI

Israele, la nuova provocazione del ministro Ben Gvir: offre dolcetti dopo l’ok alla legge sulla pena di morte per i terroristi – Il video

Di Stefania Carboni
FACT-CHECKING

Dalle bufale sovietiche all’Ambasciata russa in Italia: la lunga propaganda contro il tridente ucraino

Di David Puente
sputo guardia svizzera vaticano ebrei
ATTUALITÀ

«Vi racconto lo sputo e il disprezzo verso noi ebrei della guardia svizzera in Vaticano»

Di Alessandro D’Amato