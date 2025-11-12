Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
POLITICACamera dei deputatiGoverno MeloniViolenza sessuale

L’assenza di «consenso libero e attuale» entra nel reato di violenza sessuale: cosa c’è di nuovo nell’emendamento bipartisan votato all’unanimità

12 Novembre 2025 - 20:43 Alba Romano
embed
violenza sessuale reato nuovo testo
violenza sessuale reato nuovo testo
Maggioranza e opposizioni hanno approvato l’emendamento in Commissione giustizia alla Camera. Lunedì il voto in aula

Il reato di violenza sessuale sarà riscritto. Al termina di una lunga trattativa tra maggioranza e opposizioni, l’articolo 609-bis del Codice penale avrà un nuovo testo: rischierà la reclusione dai 6 ai 12 anni chi «fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona» senza che questa espliciti «il consenso libero e attuale». Centrodestra e centrosinistra, come ha anticipato il Messaggero, hanno approvato l’emendamento – che, per certi versi, ricalca la legge francese all’unanimità in Commissione giustizia alla Camera. La firma, a suggello di questo accordo totale, è quella delle relatrici Carolina Varchi di FdI e Michela De Biase del Pd. L’emendamento, forte dell’unanimità in Commissione giustizia, sarà votato già il prossimo lunedì in Aula. 

Il nuovo testo dell’articolo: cos’è il consenso «libero e attuale»

Per distinguere un atto sessuale da una violenza da ora in avanti sarà dunque necessario dimostrare un consenso che sia al contempo «libero» e «attuale», cioè non figlio di alcuna costrizione e manifestato nel momento in cui il rapporto viene consumato. Non sarebbe però l’unica modifica al testo dell’articolo 609-bis. Potrà essere condannato per violenza sessuale non solo chi costringe un’altra persona a un atto sessuale per mezzo di «violenza, minaccia o mediante abuso di autorità» o ancora «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica» della vittima. Ma anche chiunque approfitti della condizione di «particolare vulnerabilità della persona offesa», come previsto dall’articolo 90-quater del Codice di procedura penale. 

L’aggiunta della «particolare vulnerabilità»: cosa comporta

Nell’alveo della «particolare vulnerabilità» sono incluse casistiche legate all’età, allo «stato di infermità e o di deficienza psichica». Bisogna anche tenere conto di altre possibilità, in particolare «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato». 

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo

2.

Caso Report, anche FdI molla il Garante della Privacy: «Sciogliamolo». Ranucci in tv: «Si dimettano»

3.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

4.

Toscana, Giani annuncia la sua vice: è la 23enne Mia Diop, l’assessore più giovane nella storia della regione

5.

Giorgia Meloni contro sinistra e Cgil: «Dimissioni se perdo il referendum? A casa possono mandarmi solo gli italiani» – Il video

leggi anche
gioacchino gargano
ATTUALITÀ

Il podcaster Gioacchino Gargano e l’accusa a Le Iene: «Ha abusato di me, quando ero minorenne». Lui: «Mi massacrano su qualcosa che non c’è»

Di Alba Romano
stupro seminara oppido mamertino vittima racconto
ATTUALITÀ

«Io, stuprata da minore e abbandonata dal paese. Mi dicevano “Sei pazza, ti devi ammazzare”»

Di Alessandro D’Amato
caivano minacce mamma vittima
ATTUALITÀ

Stupri di Caivano, condannati anche in appello i due maggiorenni. I genitori di una vittima: «Sospiro di sollievo, ogni azione ha una conseguenza»

Di Alba Romano
calabria carabinieri finanza
ATTUALITÀ

Turista violentata in centro a Firenze, passante sente urlare e dà l’allarme: arrestati due uomini per stupro di gruppo

Di Ugo Milano