Del Fante (Poste): Risultati record grazie a linee business, 15 milioni di utenti per nuova Superapp – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025 Poste Italiane presenta numeri da record grazie al traino di tutte le divisioni di business e accelera nella strategia di digitalizzazione, tagliando il traguardo dei 15 milioni di utenti con la nuova SuperApp. Lo ha detto Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane, commentando i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2025. “Le aree che sono andate bene sono quelle strategiche”, ha spiegato Del Fante in un’intervista al Tg Poste. “A partire dalla logistica – ha continuato – dove abbiamo avuto in questo trimestre una crescita di volumi del 14 per cento: siamo cresciuti di più in questi ultimi tre mesi di quanto siamo cresciuti nei primi sei mesi dell'anno. Inoltre, siamo arrivati al 45 per cento di consegne effettuate dai nostri portalettere”. Del Fante ha elencato, inoltre, gli ottimi risultati registrati dalle altre divisioni di business: “Benissimo le assicurazioni, specialmente il ramo danni, ma è andato benissimo anche il ramo vita. Ottimo lavoro sul risparmio postale e bene anche sui prodotti di PostePay, come l'energia”. Prosegue inoltre la strategia di digitalizzazione del gruppo: “Abbiamo un'unica sola app per i nostri clienti – ha detto Del Fante – che sta andando benissimo. Questa settimana abbiamo tagliato per la prima volta il traguardo dei 15 milioni di app scaricate e attive. Di questi, due terzi circa sono clienti che hanno l'app e vengono anche in ufficio postale, rispecchiando il nostro modello che vuole dare la possibilità al cliente di scegliere”. TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev