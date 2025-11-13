Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
POLITICAPunti di VistaVideo

Ex Ilva, Calenda: Situazione estremamente difficile da recuperare – Il video

13 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2025 "L'Ilva è chiusa, l'unico dubbio è quanti soldi ci dobbiamo ancora mettere. Al momento sono 100 milioni al mese più la cassa integrazione. Di questo bisogna prendere atto. Siamo un Paese che ha fatto chiudere la più grande acciaieria italiana ed europea, il più grande investimento nel Mezzogiorno nell'indifferenza generalizzata". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, intervistato dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo

2.

Francesca Verdini insultata sui social, lo sfogo della compagna di Salvini: «Davvero mi devo abituare a questo odio?»

3.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

4.

Educazione sessuale e affettiva a scuola, Valditara perde la pazienza: «Indignato, avete sfruttato i femminicidi, vergognatevi». In aula è caos – Il video

5.

Toscana, Giani annuncia la sua vice: è la 23enne Mia Diop, l’assessore più giovane nella storia della regione