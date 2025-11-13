Ex Ilva, Calenda: Situazione estremamente difficile da recuperare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2025 "L'Ilva è chiusa, l'unico dubbio è quanti soldi ci dobbiamo ancora mettere. Al momento sono 100 milioni al mese più la cassa integrazione. Di questo bisogna prendere atto. Siamo un Paese che ha fatto chiudere la più grande acciaieria italiana ed europea, il più grande investimento nel Mezzogiorno nell'indifferenza generalizzata". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, intervistato dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev