Il premier albanese Edi Rama: Meloni è mia sorella. Per scelta mia, non sua – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025 “Spero non sia presa male che io dica che grazie all’impegno fraterno del ministro della Difesa italiana, Guido Crosetto, oggi siamo in grado di progettare in diverse direzioni per rafforzare le nostre capacità di difesa e le capacità di difesa comuni. Oltre al ministro Crosetto ringrazio il ministro, Antonio Tajani in particolare, che è un grande europeo e un grande amico dell’Albania, ci sta sostenendo in tutte le sedi, non solo diplomaticamente ma anche economicamente e nei progetti comuni. Se oggi finalmente il Corridoio VIII, strategico per l’Ue e per la Nato, è finalmente partito a ritmo accelerato è merito del ministro degli Esteri italiano”, lo ha detto il premier albanese Edi Rama incontrando Giorgia Meloni a Roma. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev