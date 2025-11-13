Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ATTUALITÀAbruzzoBambini

«Lasciate i bambini del bosco con i loro genitori»: Raccolte 1.800 firme per salvare la famiglia nel casolare di Palmoli

13 Novembre 2025 - 12:08 Alba Romano
embed
famiglia nel bosco abruzzo
famiglia nel bosco abruzzo
Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero sono almeno dieci le testimonianze scritte depositate dalla coppia oltre all'enorme sostegno on line

Continua il sostegno alla famiglia anglosassone che vive in un casolare isolato nei boschi di Palmoli, nel Vastese, Abruzzo dove due genitori, lei australiana, 45 anni, lui britannico, 51 stanno crescendo i loro bimbi in modo del tutto “ecologico”, senza acqua corrente e con l’home schooling. Il caso, raccontato dal Messaggero, riportava l’interesse dei servizi sociali, che hanno osservato delle criticità nella vita alternativa della famiglia, con il rischio di un’azione da parte del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

Come vive la famiglia nel bosco

Catherine BirminghamNathan Trevallion stanno crescendo i loro bambini in una ex casa colonica priva di allacciamenti tradizionali a gas, acqua ed elettricità, al momento alimentata da pannelli solari, con pozzo e camino, che funge da riscaldamento. I minori, una bambina di otto anni e due gemelli di sei, non frequentano la scuola ma una insegnante molisana cura privatamente la loro istruzione. I genitori, come raccontato dai cittadini della zona non vivono isolati: hanno rapporti con i vicini, ricevono visite e possiedono anche un asinello, Gallipoli, molto seguito ed amato dai bambini della zona. Nel settembre 2024 la famiglia però finisce tutta in ospedale per un’intossicazione da funghi. I carabinieri verificano il domicilio attivando anche i servizi sociali. Questi ultimi ritengono che la casa, dove i bambini crescono sereni, non è idonea ad accoglierli. Insistono su un bagno interno assente ma la famiglia ha un wc esterno che impatta in modo minimo nell’ambiente. Scatta la richiesta della Procura per i Minorenni dell’Aquila per sospendere la responsabilità genitoriale e valutare l’affidamento temporaneo dei bambini. Il caso diventa nazionale, se ne interessano media e trasmissioni tv. La famiglia non si nasconde, anzi, rilascia interviste dove dichiara il proprio stile di vita, spiegandone le ragioni e facendo vedere la crescita sana dei propri bambini.

Le 1800 firme raccolte

Così la cittadinanza attorno alla famiglia si fa attiva. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero sono almeno dieci le testimonianze scritte depositate dalla coppia – tramite il loro legale, Giovanni Angelucci – per difendere la potestà genitoriale. A queste si aggiungono oltre 1.800 firme raccolte su una petizione online.

Ti potrebbe interessare

La lettera del legale con i genitori

«Non commettiamo alcun reato nei confronti dei nostri figli crescendoli in un ambiente naturale con acqua pulita, un posto caldo e sicuro dove dormire, mangiare e giocare – hanno scritto i genitori in una lunga lettera inviata al giudice -. Un sistema di toilette a compost, sicuro ed estremamente comune in tutto il mondo per il risparmio idrico, e la loro crescita sociale con persone che condividono i nostri valori, mentre vivono costantemente la società attraverso gite e uscite settimanali a negozi, parchi, amici e vicini». I bambini, spiegano, svolgono «in autonomia». Attività intervallate dallo studio di italiano, matematica, scienze e lingue. «Il tutto certificato da una maestra che li segue e da lezioni online».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

2.

Le borseggiatrici di Venezia portavano a casa 2500 euro al giorno ciascuna: «Più dei calciatori»

3.

«Io, stuprata da minore e abbandonata dal paese. Mi dicevano “Sei pazza, ti devi ammazzare”»

4.

Simone Cicalone, lo YouTuber che filma i borseggiatori aggredito in metro a Roma: «In dieci contro uno, infami»

5.

Il podcaster Gioacchino Gargano e l’accusa a Le Iene: «Ha abusato di me, quando ero minorenne». Lui: «Mi massacrano su qualcosa che non c’è»

leggi anche
cecilia de astis incidente milano bambina rom senza genitori
ATTUALITÀ

La bambina rom dell’incidente di Milano è senza genitori

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola. Il parroco: «Non stava bene. Le avevo detto di farsi aiutare, ma rifiutava»

Di Ygnazia Cigna
bambino bombe guerre mondo violazioni
ATTUALITÀ

Un bambino su 5 vive sotto le bombe, il 2024 anno record. Tra mutilazioni, bambini-soldati e abusi: tutti i numeri

Di Alba Romano