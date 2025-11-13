Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
POLITICAPunti di VistaVideo

Migranti, Meloni: Tanti frenano Protocollo con Albania, ma va avanti – Il video

13 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025 "Non tutti hanno compreso la validità del modello" del Protocollo Italia-Albania sui migranti, "tanti hanno lavorato per frenarlo o bloccarlo ma noi siamo determinati ad andare avanti, perché è un meccanismo che ha la potenzialità di cambiare il paradigma sulla gestione dell'immigrazione". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo

2.

Francesca Verdini insultata sui social, lo sfogo della compagna di Salvini: «Davvero mi devo abituare a questo odio?»

3.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

4.

Educazione sessuale e affettiva a scuola, Valditara perde la pazienza: «Indignato, avete sfruttato i femminicidi, vergognatevi». In aula è caos – Il video

5.

Toscana, Giani annuncia la sua vice: è la 23enne Mia Diop, l’assessore più giovane nella storia della regione