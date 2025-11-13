Migranti, Meloni: Tanti frenano Protocollo con Albania, ma va avanti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025 "Non tutti hanno compreso la validità del modello" del Protocollo Italia-Albania sui migranti, "tanti hanno lavorato per frenarlo o bloccarlo ma noi siamo determinati ad andare avanti, perché è un meccanismo che ha la potenzialità di cambiare il paradigma sulla gestione dell'immigrazione". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev