Ragazzina di 12 anni precipita nel vuoto a scuola, morta 

È successo a Marcianise nel Casertano nella scuola media Calcara

Una studentessa di 12 anni è morta dopo esser precipitata nel vuoto alla scuola media Calcara, a Marcianise, nel casertano. La ragazzina è deceduta poi in ospedale, dopo essere stata soccorsa dal 118. Indaga la polizia.

Sul posto, riporta il Mattino sono arrivate due ambulanze del 118, un’auto media, pattuglie del commissariato locale e agenti della polizia municipale. Le forze dell’ordine stanno ascoltando dirigente e docenti.

(in aggiornamento)