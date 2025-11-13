Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Trump firma legge che chiude lo shutdown Usa da record: Dem volevano estorcere denaro al Paese – Il video

13 Novembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 13 novembre 2025 "Voglio solo dirvi che il Paese non è mai stato in condizioni migliori. Abbiamo attraversato questo disastro dei Democratici perché pensavano che sarebbe stato un bene politicamente. È un onore firmare questa legge e rimettere in funzione il Paese. Grazie". Lo ha detto il Presidente Usa Trump firmando la legge che mette fine allo shutdown, il più lungo mai registrato nel Paese. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

