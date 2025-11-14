Axenia Manoli trovata morta in un bosco, il giallo dopo aver portato i figli a scuola: cosa non torna sul caso della 31enne

Il corpo è stato ritrovato a 200 metri dall'auto, che era chiusa a chiave. I sospetti e i dubbi sulle ultime 24 ore della donna morta a Cave, alle porte di Roma

Aveva accompagnato i figli a scuola, poi era scomparsa nel nulla. È stata ritrovata senza vita il giorno dopo, in un bosco a pochi passi dal centro abitato di Cave, alle porte di Roma. Resta un mistero la morte di Axenia Manoli, 31 anni, moldava, di cui non si avevano più notizie dalla mattina di giovedì 13 novembre. Dopo aver lasciato i bambini a scuola, la donna era salita a bordo della sua Toyota Yaris nera e da quel momento aveva fatto perdere le tracce. Il compagno, non vedendola rientrare, aveva denunciato subito la scomparsa. Anche l’associazione Penelope Lazio Odv si era attivata per le ricerche.

Il ritrovamento nel bosco a 200 metri dall’auto

Il tragico epilogo è arrivato nella mattinata di venerdì 14 novembre: il corpo è stato trovato in una zona boschiva di via Santa Maria del Monte, a circa 200 metri dalla sua auto, ritrovata chiusa a chiave. Le chiavi erano ancora con lei. La giovane indossava ancora gli stessi indumenti visti l’ultimo giorno: una felpa rosa, leggings neri, scarpe Adidas bianche. Con sé aveva la borsa, apparentemente intatta.

Le ipotesi degli investigatori

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati, che hanno effettuato i rilievi insieme ai colleghi della stazione di Cave. Secondo le prime valutazioni, sul corpo non ci sarebbero segni riconducibili a violenza. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella di un gesto volontario, anche se gli investigatori non escludono alcuna pista in attesa degli esami medico-legali.

Il mistero delle ultime 24 ore

Resta da chiarire cosa sia successo nelle 24 ore tra la scomparsa e il ritrovamento del corpo. A che ora risale il decesso? Dove si trovava Axenia in quel lasso di tempo? Sono domande a cui solo l’autopsia e le indagini potranno dare risposta. All’interno della borsa, secondo i primi accertamenti, non sembrerebbe mancare nulla.