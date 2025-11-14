Donna trovata morta in casa, giallo a Napoli. La ferita alla testa e il sospetto della morte violenta

Non si esclude l'ipotesi di femmicidio per la donna di 51 anni trovata morta in casa nel quartiere Piscinola

È di una donna di 51 anni il corpo senza vita trovato in un appartamento a Napoli. Il cadavere è stato scoperto nel pomeriggio di oggi 14 novembre in una casa di piazza Sant’Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola.

Da un primo esame degli inquirenti sul corpo della donna, non è escluso che si possa trattare di un caso di femminicidio. Stando ai rilievi della polizia, sul corpo ci sono segni di una possibile morte violenta. Secondo il Mattino, la donna potrebbe essere stata uccisa con almeno un colpo alla testa.

In aggiornamento