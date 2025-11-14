Roma, cade dal balcone di un B&B e muore sul colpo: arrestato il coinquilino 25enne

La vittima, un ragazzo di 27 anni, è stato trovato senza vestiti e già senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo di via di San Calepodio, in zona Monteverde a Roma. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 13 novembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato un venticinquenne che si trovava nella stanza con lui. Il giovane è accusato di omicidio.

Le indagini

I due si trovavano sul balcone della stanza di un bed & breakfast situato al terzo piano dell’edificio. Da una prima ricostruzione, i due – che lavoravano entrambi come commessi nella Capitale – stavano litigando poco prima che la vittima precipitasse dal balcone. Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo della vittima è stato trovato a terra, nudo e ormai senza vita. Dalle prime testimonianze raccolte, il 27enne, originario del frusinate, avrebbe avuto una violenta colluttazione con un altro uomo che era in camera con lui e non si esclude che la lite sia proseguita sul balcone da dove è poi precipitato, morendo sul colpo. L’appartamento, dove i militari della VII sezione del nucleo investigativo hanno effettuato i rilievi, è stato sequestrato. La salma della vittima, trasportata all’obitorio del Verano, sarà sottoposta a esame autoptico.

Foto copertina: ANSA/Carabinieri