Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
POLITICACentrosinistraGenovaLiguriaMusicaPinguini Tattici NucleariVideo

Silvia Salis canta i Pinguini Tattici Nucleari: «Wannabe presidente del Consiglio? No, solo sindaca» – Il video

14 Novembre 2025 - 13:11 Alba Romano
embed
salis-karaoke-pinguini-tattici-nucleari-video
salis-karaoke-pinguini-tattici-nucleari-video
La prima cittadina di Genova si aggiunge alla lunga lista di politici invitati a cantare dal giornalista Dejan Cetnikovic

Intercettata all’Assemblea dell’Anci dal karaoke reporter, Dejan Cetnikovic, la sindaca di Genova, Silvia Salis, si è messa a cantare Giovani Wannabe, iconico brano dei Pinguini Tattici Nucleari. Al termine dell’esibizione, Dejan chiede ironicamente a Salis: «In futuro una presidente del Consiglio WannaBe?». E la prima cittadina si fa trovare con la risposta pronta: «Solo sindaca, no WannaBe».

I politici al karaoke

Il karaoke con i politici è diventato ormai un format di successo di Dejan Cetnikovic, che negli anni è riuscito a far canticchiare almeno una strofa a tanti politici italiani. Da Elly Schlein, che scelse Occhi di gatto, a Roberto Vannacci, che intonò La Locomotiva di Guccini, fino al ministro Guido Crosetto, che si lanciò in un’esibizione dello storico brano di Gianni Morandi C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mia Diop vicepresidente in Toscana, Vannacci non ci sta: «Il suo curriculum? Pelle scura e tessera del Pd. Ma su Beatrice Venezi protestavano»

2.

Il pugno di ferro di Alessandro Giuli, niente fondi per celebrare Bartolo Longo: «Scarso rilievo del personaggio». Solo 12 giorni prima papa Leone l’ha fatto santo

3.

Caiata (FdI) ad Appendino: Tutti facciamo sesso, non è esclusiva di quella parte del Parlamento – Il video

4.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

5.

L’assenza di «consenso libero e attuale» entra nel reato di violenza sessuale: cosa c’è di nuovo nell’emendamento bipartisan votato all’unanimità