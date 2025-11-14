Silvia Salis canta i Pinguini Tattici Nucleari: «Wannabe presidente del Consiglio? No, solo sindaca» – Il video
Intercettata all’Assemblea dell’Anci dal karaoke reporter, Dejan Cetnikovic, la sindaca di Genova, Silvia Salis, si è messa a cantare Giovani Wannabe, iconico brano dei Pinguini Tattici Nucleari. Al termine dell’esibizione, Dejan chiede ironicamente a Salis: «In futuro una presidente del Consiglio WannaBe?». E la prima cittadina si fa trovare con la risposta pronta: «Solo sindaca, no WannaBe».
I politici al karaoke
Il karaoke con i politici è diventato ormai un format di successo di Dejan Cetnikovic, che negli anni è riuscito a far canticchiare almeno una strofa a tanti politici italiani. Da Elly Schlein, che scelse Occhi di gatto, a Roberto Vannacci, che intonò La Locomotiva di Guccini, fino al ministro Guido Crosetto, che si lanciò in un’esibizione dello storico brano di Gianni Morandi C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.