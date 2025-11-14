Il video dei camionisti che bloccano le autostrade contro il governo Meloni: è fatto con l’AI

La clip è stata creata con Sora, un modello di generazione video con l'intelligenza artificiale

Negli ultimi giorni ha raccolto numerosi like e condivisioni un video che mostrerebbe migliaia di camionisti italiani fermi sulle autostrade in segno di protesta contro l’aumento del prezzo del diesel. I post, diffusi il 10 novembre 2025 su Facebook e X, accusano il governo Meloni di voler incrementare le accise a partire dal 1° gennaio 2026, spingendo i trasportatori a bloccare il traffico. Eppure, il blocco non è mai avvenuto: si tratta di un video generato con Sora, una app di intelligenza artificiale.



Per chi ha fretta

Non c’è stato alcun blocco autostradale di camionisti in Italia a novembre 2025.

in Italia a novembre 2025. La notizia nasce da un video manipolato , pubblicato il 10 novembre su Facebook e X.

, pubblicato il 10 novembre su Facebook e X. Il filmato è stato creato con Sora, un modello di generazione video con l’intelligenza artificiale.

un modello di generazione video con l’intelligenza artificiale. L’unica cosa reale è la previsione nella Legge di Bilancio 2026 di un allineamento delle accise tra benzina e gasolio.

Analisi

Il video è comparso per la prima volta il 10 novembre 2025 su X, raggiungendo decine di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Il contenuto è stato poi ricondiviso su Facebook. Su entrambe le piattaforme, i post commentano sul costo del diesel e sul traffico in tilt per il blocco delle autostrade. In più sono corredati da numerosi hashtag legati all’attualità politica, per amplificarne la visibilità. Tuttavia, nessuna testata giornalistica, autorità stradale o associazione di categoria ha riportato notizie di blocchi o proteste simili.



Nessuna protesta reale dei camionisti

Le verifiche su fonti ufficiali confermano che non ci sono stati scioperi o blocchi autostradali in Italia nei giorni intorno al 10 novembre. L’unico episodio recente di tensione tra autotrasportatori riguarda il divieto di sorpasso per i TIR in A1 tra Chiusi e Incisa, in vigore dal 3 novembre come misura sperimentale. Alcuni camionisti avevano minacciato “proteste lente”, ma la situazione è rimasta tranquilla

Gli indizi dell’uso di Sora

Un’analisi approfondita del video porta alla luce diversi elementi che suggeriscono la natura artificiale del video. Primo è il watermark di “Sora”, la piattaforma di generazione video AI di OpenAI, è visibile anche se parzialmente sfocato.

Poi la bandiera italiana sullo sfondo, che ha i colori errati: verde, giallo e rosso al posto del bianco.

Ci sono poi le marche dei camion, inesistenti, così come le targhe, composte da sequenze non conformi agli standard italiani.

Infine, si notano errori di rendering: scritte deformate, indumenti incoerenti (un camionista ha il giubbotto “a metà”), e movimenti innaturali. Tutti segnali chiari che il filmato non è reale, ma un artefatto digitale creato per sembrare plausibile e virale.

Conclusioni

Il video che circola dal 10 novembre 2025 e mostra un presunto blocco autostradale dei camionisti italiani è un falso generato con intelligenza artificiale. Non esistono prove né segnalazioni di proteste reali.



Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta