Donna di 81 anni uccisa a coltellate nel Varesotto, fermato il marito 80enne: «Urlava davanti a casa»

15 Novembre 2025 - 18:26 Cecilia Dardana
Nella stessa via, nel marzo 2023, Andrea Rossin aveva ucciso a coltellate i due figli, Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita

Una donna di 81 anni è stata trovata senza vita questo pomeriggio nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, nel Varesotto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita con diversi fendenti da arma da taglio. All’arrivo del personale del 118, per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare.

Fermato il marito

A segnalare la situazione sono stati alcuni residenti della zona, che avrebbero visto il marito della donna urlare davanti alla casa. L’uomo, 80 anni, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino: gli investigatori ipotizzano che sia stato lui ad aggredire e uccidere la moglie, prima di uscire dall’abitazione in evidente stato di agitazione. L’ottantenne è stato accompagnato in caserma ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’area intorno all’abitazione è stata isolata e sono in corso i rilievi dei militari e degli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il precedente nella stessa via

Via Pezza era già balzata alle cronache nel marzo 2023, quando Andrea Rossin aveva ucciso a coltellate i due figli, Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita. Un episodio che aveva profondamente segnato il quartiere.

