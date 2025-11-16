Dopo la polemica sui fischi, La Russa cerca una tregua con Gattuso: «Sarò a San Siro per tifare l’Italia, a fine partita lo invito a pranzo»

Il presidente del Senato tenta di stemperare lo scontro con l'allenatore dell'Italia. Ma ribadisce: «Resta il diritto dei tifosi di fischiare»

Dopo il botta e risposta tra Gennaro Gattuso e Ignazio La Russa sui fischi agli azzurri durante la partita con la Moldova, il presidente del Senato vuole chiudere la polemica e annuncia di voler invitare a pranzo il commissario tecnico della Nazionale, insieme a Walter Zenga. Pranzo che si terrebbe direttamente a Palazzo Madama. «Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l’Italia, confermando che ha ragione Gattuso a invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, “i tifosi hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza”, e intendo né fisica né verbale», ha spiegato La Russa in un post sui social.

Il botta e risposta La Russa-Gattuso

Le tensioni tra La Russa e Gattuso sono scoppiate dopo che l’allenatore dell’Italia aveva denunciato i fischi e i cori di disapprovazione dei tifosi durante la partita contro la Moldova. Secondo Gattuso, non si trattava di semplici fischi, ma di insulti e minacce di morte dirette a lui e allo staff tecnico. La Russa è intervenuto, ma in difesa del diritto dei tifosi a manifestare il proprio dissenso: «Non si può dire “vergogna” a uno spettatore che fischia», ha dichiarato nei giorni scorsi rimproverando di fatto il ct azzurro. Strigliata che Gattuso non ha digerito, tanto da rispondere al presidente del Senato: «Rispetto quello che dice La Russa ma non so dove fosse quella sera, sicuramente non era allo stadio e non l’ha vista nemmeno in tv. C’era gente che augurava la morte, c’era gente che diceva che veniva a Coverciano, che dovevamo andare a lavorare. Sono d’accordo che i fischi vanno accettati, ma non erano fischi, erano molto più gravi e non si potevamo accettare».

«La partita? L’ho vista sul tablet all’aeroporto»

Il presidente del Senato ha deciso di rispondere a Gattuso anche nel merito. «Io l’incontro l’ho visto all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso (nemmeno dalle dichiarazioni post partita) quello che solo ora il ct denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente. Sono comunque contento se questa piccola polemica ha aiutato a parlare meno della modestissima partita», ha dichiarato La Russa. Per poi concludere con l’invito a pranzo: «Dopo la gara con la Norvegia, se Gattuso vorrà, lo inviterò a pranzo in Senato, magari insieme a Walter Zenga, tirato in ballo (non dal ct ) senza motivo».