Le gemelle Kessler e quell’incontro iconico in ascensore con Alberto Sordi “dentone”: la scena in «I complessi» – Il video

17 Novembre 2025 - 16:57 Ugo Milano
Il contrasto tra Guglielmo "il dentone" e la bellezza di Alice ed Ellen ha dato vita a uno degli sketch più memorabili della commedia italiana

C’è soprattutto una scena che i telespettatori italiani assoceranno per sempre ad Alice ed Ellen Kessler, scomparse all’età di 89 anni a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Si tratta di uno spezzone di pochi secondi del film I Complessi, del 1965. Nel terzo episodio, intitolato “Guglielmo il Dentone” e diretto da Luigi Filippo D’Amico, Alberto Sordi interpreta Guglielmo Bertone, un aspirante giornalista Rai dotato di una cultura impressionante, ma anche di un’altrettanto impressionante dentatura.

La sua candidatura al telegiornale scatena invidie, raccomandazioni mascherate e sotterfugi. Un giorno, Sordi incontra Alice ed Ellen in un ascensore degli studi Rai. Il contrasto con le gemelle, che interpretano se stesse, è talmente evidente da dare vita a un momento comico unico. «Mon cheri, non vedo l’ora di tornare a Parigi».

