Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
POLITICAPunti di VistaVideo

Rosina (Ordine Assistenti Sociali): "La politica ascolti nostra professione per la tutela cittadini" – Il video

19 Novembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "La riforma della professione di assistente sociale e di tutte le professioni è ora in Parlamento. Abbiamo bisogno di tempi certi, di un processo veloce che possa davvero garantire i diritti di tutti i cittadini del nostro Paese ad avere dei professionisti competenti, formati e responsabili. Chiunque oggi non lavori per favorire questo processo nei tempi più veloci possibili è in qualche modo responsabile della non garanzia dei diritti delle persone. Oggi siamo qui in un convegno nazionale per ribadire alla politica, al Governo, a chi ha la responsabilità di prendere le decisioni che dobbiamo essere ascoltati e che si deve intervenire per la tutela dei cittadini e delle cittadine del nostro Paese" così la presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Assistenti sociali a margine del convegno "La professione che serve" in corso all'Ara Pacis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Una cena tra romanisti dietro il presunto «piano del Quirinale» per fermare Giorgia Meloni

2.

Scontro Meloni-Quirinale: ecco l’email integrale con le frasi di Garofani inviata da un utente anonimo

3.

Il Garante della privacy inizia a perdere pezzi: si dimette il segretario Angelo Fanizza. La rivolta dei dipendenti contro i membri

4.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

5.

Elezioni regionali Veneto 2025, quando e come si vota? Tutti i candidati e il fac simile della scheda che troverai alle urne