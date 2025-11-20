Etichetta tricolore vino, Lollobrigida: Bollinatura che garantisce origine italiana del prodotto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2025 “lo Stato ci mette la faccia, la garanzia di qualità è un elemento fondamentale, è quella che, grazie alla collaborazione con il Poligrafico dello Stato, riusciamo a garantire nel mondo a tutti i nostri prodotti di qualità, partendo ovviamente da quelli di eccellenza. In questo caso oggi presentiamo la bollinatura del prosecco, un vino italiano straordinario, il più bevuto tra i vini italiani al mondo, che viene garantito ulteriormente da tutte le imitazioni. Vogliamo che chi compra qualcosa che vuole sia italiano riscontri esattamente quello che si aspetta nel prodotto ed è per questo che gli diamo questo ulteriore elemento di garanzia ben visibile, non imitabile in nessun modo e che mette in condizione, ovviamente, tutta la nostra filiera di essere più forte, di garantire il proprio valore aggiunto dato dalla qualità, dal lavoro, dall’identità, dalla cultura, dalla tradizione che c’è dietro e di poterlo poi ripartire nel suo ambito”. Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, a margine della presentazione, presso il Centro poligrafico di Stato, del nuovo tricolore italiano da apporre sulle bottiglie di Prosecco Doc. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev