Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
POLITICAPunti di VistaVideo

Etichetta tricolore vino, Lollobrigida: Bollinatura che garantisce origine italiana del prodotto – Il video

20 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2025 “lo Stato ci mette la faccia, la garanzia di qualità è un elemento fondamentale, è quella che, grazie alla collaborazione con il Poligrafico dello Stato, riusciamo a garantire nel mondo a tutti i nostri prodotti di qualità, partendo ovviamente da quelli di eccellenza. In questo caso oggi presentiamo la bollinatura del prosecco, un vino italiano straordinario, il più bevuto tra i vini italiani al mondo, che viene garantito ulteriormente da tutte le imitazioni. Vogliamo che chi compra qualcosa che vuole sia italiano riscontri esattamente quello che si aspetta nel prodotto ed è per questo che gli diamo questo ulteriore elemento di garanzia ben visibile, non imitabile in nessun modo e che mette in condizione, ovviamente, tutta la nostra filiera di essere più forte, di garantire il proprio valore aggiunto dato dalla qualità, dal lavoro, dall’identità, dalla cultura, dalla tradizione che c’è dietro e di poterlo poi ripartire nel suo ambito”. Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, a margine della presentazione, presso il Centro poligrafico di Stato, del nuovo tricolore italiano da apporre sulle bottiglie di Prosecco Doc. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Una cena tra romanisti dietro il presunto «piano del Quirinale» per fermare Giorgia Meloni

2.

Scontro Meloni-Quirinale: ecco l’email integrale con le frasi di Garofani inviata da un utente anonimo

3.

Il Garante della privacy inizia a perdere pezzi: si dimette il segretario Angelo Fanizza. La rivolta dei dipendenti contro i membri

4.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

5.

Elezioni regionali Veneto 2025, quando e come si vota? Tutti i candidati e il fac simile della scheda che troverai alle urne