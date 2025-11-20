Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

Lo scivolone del capogruppo al Senato di Forza Italia al convegno "Eurovisioni" pizzicato dal sito Dagospia. E la toppa è peggiore del buco...

«Si metta la cintura perché ho paura che si faccia male, e non voglio». Sono le parole con cui Barbara Floridia, presidente della Commissione vigilanza Rai (M5S) ha redarguito pubblicamente il rivale politico Maurizio Gasparri. Lo ha svelato- pubblicando il video- il sito Dagospia di Roberto D’Agostino la mattina di giovedì 20 novembre. Il capogruppo di Forza Italia al Senato nella sua chilometrica esperienza politica – siede in Parlamento dal 1992 – di convegni ne ha visti tanti, negli ultimi anni pure di interventi in remoto. Ma questa volta è cascato in un imbarazzante scivolone.

Il dettaglio mancante e la «giustificazione» di Gasparri

Collegatosi con la conferenza «Eurovisioni» organizzata a Palazzo Farnese a Roma, ha iniziato a esporre le sue tesi sul tema della legge sul servizio pubblico dall’auto su cui stava viaggiando. Sono basati pochi minuti però prima che dal tavolo dei relatori l’agitazione divenisse evidente per un dettaglio non indifferente: Gasparri visibilmente non aveva la cintura. Così Floridia l’ha ripreso «d’imperio». Imbarazzato, il forzista ha provato a spiegare: «Stiamo per parcheggiare…», prima di riprendere l’intervento. Chissà se all’inflessibile pentastellata la giustificazione sarà parsa convincente.