Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
POLITICAAutoForza ItaliaM5SMaurizio GasparriSicurezza stradaleVideo

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

20 Novembre 2025 - 15:53 Diego Messini
embed
Lo scivolone del capogruppo al Senato di Forza Italia al convegno "Eurovisioni" pizzicato dal sito Dagospia. E la toppa è peggiore del buco...

«Si metta la cintura perché ho paura che si faccia male, e non voglio». Sono le parole con cui Barbara Floridia, presidente della Commissione vigilanza Rai (M5S) ha redarguito pubblicamente il rivale politico Maurizio Gasparri. Lo ha svelato- pubblicando il video- il sito Dagospia di Roberto D’Agostino la mattina di giovedì 20 novembre. Il capogruppo di Forza Italia al Senato nella sua chilometrica esperienza politica – siede in Parlamento dal 1992 – di convegni ne ha visti tanti, negli ultimi anni pure di interventi in remoto. Ma questa volta è cascato in un imbarazzante scivolone.

Il dettaglio mancante e la «giustificazione» di Gasparri

Collegatosi con la conferenza «Eurovisioni» organizzata a Palazzo Farnese a Roma, ha iniziato a esporre le sue tesi sul tema della legge sul servizio pubblico dall’auto su cui stava viaggiando. Sono basati pochi minuti però prima che dal tavolo dei relatori l’agitazione divenisse evidente per un dettaglio non indifferente: Gasparri visibilmente non aveva la cintura. Così Floridia l’ha ripreso «d’imperio». Imbarazzato, il forzista ha provato a spiegare: «Stiamo per parcheggiare…», prima di riprendere l’intervento. Chissà se all’inflessibile pentastellata la giustificazione sarà parsa convincente.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Una cena tra romanisti dietro il presunto «piano del Quirinale» per fermare Giorgia Meloni

2.

Scontro Meloni-Quirinale: ecco l’email integrale con le frasi di Garofani inviata da un utente anonimo

3.

Il Garante della privacy inizia a perdere pezzi: si dimette il segretario Angelo Fanizza. La rivolta dei dipendenti contro i membri

4.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

5.

Elezioni regionali Veneto 2025, quando e come si vota? Tutti i candidati e il fac simile della scheda che troverai alle urne

leggi anche
Carabinieri controlli
ATTUALITÀ

Trovato ubriaco alla guida chiama la madre che arriva in taxi, ma non si salva neanche il tassista: perché ora rischia la licenza

Di Giovanni Ruggiero
autista tir muore autostrada
ATTUALITÀ

Si sente male mentre guida il Tir in autostrada, il camionista evita il disastro: così ha salvato gli altri automobilisti prima di morire

Di Giulia Norvegno
Beatrice Bellucci
ATTUALITÀ

Beatrice Bellucci travolta e uccisa a 20 anni per una gara di velocità a Roma, la follia sulla Cristoforo Colombo: operata l’amica in auto con lei

Di Ugo Milano