Si sente male mentre guida il Tir in autostrada, il camionista evita il disastro: così ha salvato gli altri automobilisti prima di morire

27 Ottobre 2025 - 12:02 Giovanni Ruggiero
autista tir muore autostrada
La vicenda è avvenuta all'altezza di Eboli, in provincia di Salerno. L'uomo colto da malore è riuscito a tenere saldo il volante del suo camion

È riuscito a evitare un incidente stradale potenzialmente grave il camionista morto mentre viaggiava lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. L’uomo è si è sentito male mentre era alla guida del suo Tir, ma è riuscito ad accostare ed evitare l’incidente con gli altri automobilisti. La vicenda è avvenuta all’altezza di Eboli, in provincia di Salerno.

Poco prima delle 8, il camionista ha avuto un malore mentre viaggiava in direzione Nord. L’uomo però ha mantenuto il volante saldo tra le mani ed è riuscito a portare il camion nella corsia d’emergenza, per poi fermarsi. Subito dopo si è accasciato all’interno della cabina ed è morto. Contattati dagli altri automobilisti, sono intervenuti i volontari di pronto intervento dell’associazione «Vopi», che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e il personale Anas, impegnato a garantire la sicurezza e la regolarità del traffico.

