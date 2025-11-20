Kallas: Pace in Ucraina può farsi solo con Ue e Kiev al tavolo – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 novembre 2025 "Quello che noi europei abbiamo sempre sostenuto è una pace giusta e duratura e accogliamo con favore qualsiasi sforzo per raggiungerla. Naturalmente, affinché un piano funzioni, è necessario che ucraini ed europei siano coinvolti, questo è molto chiaro", ha dichiarato a Bruxelles l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Kaja Kallas. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev