La rivelazione di Mancini: «La moglie di un leader di Hezbollah è transitata in Italia nell’ultimo anno e mezzo»

20 Novembre 2025 - 18:57 Alba Romano
marco mancini
marco mancini
Le parole dell'ex funzionario dell'intelligence a San Marino Rtv, secondo cui le autorità non ne avevano rilevato la presenza

Merielly Diab, ex moglie di un pericoloso leader di Hezbollah, è transitata in Italia nell’ultimo anno e mezzo senza che le autorità ne rilevassero la presenza. A dirlo è l’ex funzionario dell’intelligence Marco Mancini in un’intervista che andrà in onda stasera a San Marino Rtv per la trasmissione Colibrì. Ha ricordato che la donna, già a capo dell’antidroga in Brasile, ha conosciuto proprio lì il futuro marito. Mancini ha inoltre sottolineato come Hezbollah finanzi parte delle proprie attività attraverso i proventi del traffico di droga.

Mancini e Hamas: «Ci sono ancora 30mila miliziani nei tunnel»

Nel corso della trasmissione, in collegamento da Gerusalemme, Fiamma Nirenstein ha aggiornato il conduttore Giovanni Terzi sulla situazione in Medio Oriente. A tal proposito l’ex 007 ha evidenziato che nelle aree di Gaza e all’interno dei tunnel sotterranei sono ancora presenti circa 30.000 miliziani di Hamas, impegnati nel controllo dei dazi sulle derrate alimentari destinate alla popolazione gazawa.

