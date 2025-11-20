Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
«Galera, anzi pena di morte!». Trump fuori di sé contro i Democratici che hanno invitato i soldati Usa a disobbedire. Cos’è successo – Il video

20 Novembre 2025 - 18:45 Diego Messini
L'appello di sei Congressmen ai membri di esercito e intelligence fa imbufalire il presidente Usa: «Traditori, sediziosi»

Traditori, comportamento sedizioso, galera, pena di morte. È un Donald Trump fuori di sé, perfino per i suoi standard, quello che oggi dà addosso ai suoi avversari politici, i Democratici. O meglio, alcuni di essi. Cos’è successo per scatenare l’ira funesta del presidente Usa? Che sei tra deputati e senatori Democratici hanno diffuso un video in cui raccomandano ai membri dell’esercito e dell’intelligence Usa di rifiutarsi di eseguire gli ordini superiori ove questi siano illegali. «Arrivano minacce alla nostra Costituzione da dentro il nostro stesso Paese», avvertono i promotori dell’iniziativa, essi stessi tutti veterani dell’esercito. Si tratta dei senatori Elissa Slotkin e Mark Kelly e dei deputati Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio e Chrissy Houlahan. Ad esempio, a quali ordini fa riferimento il gruppo di esponenti Dem? Per esempio l’idea evocata da Trump nel suo primo mandato di sparare nelle gambe di chi protesta contro la Casa Bianca, o l’invio di truppe della Guardia nazionale nelle città contro la criminalità, o ancora l’invio di truppe ai seggi di voto, ha risposto a Fox News Jason Crow. «Donald Trump ha fatto una serie di affermazioni e suggerimenti estremamente disturbanti che violerebbero la legge Usa e metterebbero i nostri soldati in una posizione terribile», ha spiegato Crow. Apriti cielo.

Trump evoca la pena di morte contro i «sediziosi» Dem

Dopo che i media vicini al mondo MAGA hanno cavalcato la storia, è intervenuto oggi su Truth lo stesso Trump. «Questo è veramente brutto e pericoloso per il nostro Paese», ha scritto il presidente rilanciando un pezzo sull’iniziativa del Washington Examiner. «Le loro parole non possono essere lasciate passare in silenzio. COMPORTAMENTO SEDIZIOSO DI TRADITORI!!! LI RINCHIUDIAMO???», ha scolpito con maiuscole e punti esclamativi/interrogativi multipli Trump. Poi poco dopo ha rincarato la dose con un altro micro-messaggio, utile a spiegare meglio il concetto: «COMPORTAMENTO SEDIZIOSO punibile con la MORTE!». Un esito finale per i suoi avversari politici che neppure il più politicamente scorretto dei presidenti Usa era ormai arrivato ad evocare. E il termometro della contesa politica in Usa si fa ora ancor più arroventato.

Il video dei Democratici finiti nel mirino

