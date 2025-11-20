Prudenzano (Confintesa): Siglato contratto storico ricerca con le più alte retribuzioni in Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2025 Confintesa e Conflavoro PMI hanno siglato un accordo storico con la firma del primo CCNL Ricerca Clinica, colmando un vuoto normativo e valorizzando un comparto strategico per la salute pubblica e lo sviluppo scientifico del Paese. Il Segretario generale di Confintesa Francesco Prudenzano e il Presidente nazionale di Conflavoro PMI Roberto Capobianco hanno posto la loro firma su un contratto che introduce le retribuzioni più alte in Italia per il settore, un mansionario innovativo che riconosce professionalità e competenze, e un impianto normativo avanzato che mette al centro formazione, sicurezza e welfare. L’obiettivo rafforzare la tutela dei lavoratori e rendere più competitiva la filiera medico‑scientifica nazionale: la ricerca clinica ha finalmente il suo CCNL. "La nostra nuova esperienza è un contratto per la ricerca. Importante perché offre retribuzioni molto alte e prospettive di fare accordi di secondo livello vantaggiosi per i lavoratori. E' un'esperienza che facciamo per la prima volta e ci renderà capofila in questo settore che sta evolvendo" così il segretario di Confintesa Prudenzano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev