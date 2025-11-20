Regionali Campania, Schlein: Partiamo dall'ottimo Governo di questi ultimi 10 anni – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 20 novembre 2025 "Fortunatamente non partiamo da zero in questa Regione ma dalla esperienza importante del governo regionale di questi anni con tanto lavoro da completare, a partire dai dieci ospedali che bisogna finire di costruire, dalle politiche di sostegno alle famiglie molto efficaci, e da una politica del trasporto pubblico locale per i giovani che ci ha resi particolarmente orgogliosi in questi anni", lo ha detto Elly Schlein alla chiusura della campagna elettorale delle Regionali campane a Napoli, sul palco del campo largo che sostiene Roberto Fico. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev