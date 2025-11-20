Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
POLITICAPunti di VistaVideo

Regionali Campania, Schlein: Partiamo dall'ottimo Governo di questi ultimi 10 anni – Il video

20 Novembre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Napoli, 20 novembre 2025 "Fortunatamente non partiamo da zero in questa Regione ma dalla esperienza importante del governo regionale di questi anni con tanto lavoro da completare, a partire dai dieci ospedali che bisogna finire di costruire, dalle politiche di sostegno alle famiglie molto efficaci, e da una politica del trasporto pubblico locale per i giovani che ci ha resi particolarmente orgogliosi in questi anni", lo ha detto Elly Schlein alla chiusura della campagna elettorale delle Regionali campane a Napoli, sul palco del campo largo che sostiene Roberto Fico. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Una cena tra romanisti dietro il presunto «piano del Quirinale» per fermare Giorgia Meloni

2.

Scontro Meloni-Quirinale: ecco l’email integrale con le frasi di Garofani inviata da un utente anonimo

3.

Il Garante della privacy inizia a perdere pezzi: si dimette il segretario Angelo Fanizza. La rivolta dei dipendenti contro i membri

4.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

5.

Elezioni regionali Veneto 2025, quando e come si vota? Tutti i candidati e il fac simile della scheda che troverai alle urne