Zambrotta operato per varismo, il caso della gamba dell’ex calciatore che aveva stupito i medici: «Sembra più dritta?»

Il terzino aveva annunciato ad aprile la necessità dell'intervento per risolvere un problema peggiorato negli anni

L’aveva annunciato ad aprile ed ora Gianluca Zambrotta si è operato. Con qualche foto postata nelle storie di Instagram l’ex calciatore, terzino di Juventus, Barcellona e Milan, ha raccontato il prima e il dopo dell‘intervento subito alla gamba. Come aveva spiegato alcuni mesi fa nel podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli, Zambrotta soffre di varismo, una patologia ortopedica che causa un disallineamento degli arti. In altre parole, le ginocchia si distanziano tra loro e le gambe assumono una conformazione ad arco, compromettendo le funzionalità dell’articolazione. Per questo motivo, l’ex calciatore – campione del mondo nel 2006 – si è sottoposto a un intervento di osteotomia all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Le ragioni dell’intervento di Zambrotta

Nella corso della carriera, aveva raccontato Zambrotta, «mi sono operato tre volte ai menischi interni, in questo momento non li ho né a sinistra né a destra e, quindi, col tempo le gambe si sono arcuate e oggi sono un modello da laboratorio per tanti chirurghi. I medici mi guardano e mi chiedono come faccio a camminare». Tuttavia, «il problema si è accentuato nel tempo» e così il calciatore si era orientato verso l’intervento chirurgico per trovare una soluzione almeno temporanea al problema. Lui stesso aveva spiegato in cosa consiste l’osteotomia: «In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parte di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se quest’ultima toccherà inserirla fra qualche anno».

Il racconto dell’intervento

Dopo due foto dal letto d’ospedale con le scritte «Ready» e «Ci siamo…», Gianluca Zambrotta ha comunicato la riuscita dell’intervento sorridendo in una foto che lo mostra solo dal torace in su. La gamba operata – completamente immobilizzata da un lungo tutore e con due flebo all’altezza del ginocchio – è stata mostrata nello scatto successivo. «Sembra più dritta?!?», chiede ironicamente il calciatore.