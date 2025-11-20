La partitella tra Ronaldo e Trump nello Studio Ovale, il presidente estasiato dall’incontro con CR7: «Il più forte di sempre» – Il video

Il fenomeno portoghese ha visitato la Casa Bianca per una cena di gala insieme al principe ereditario saudita. Trump ha pubblicato un video (generato con l'Ia) e ha scherzato su suo figlio: «È un suo grande fan, chissà se ora mi rispetterà un po’ di più»

Alla super cena di gala organizzata da Donald Trump nella Casa Bianca, tra Elon Musk e Tim Cook, c’era anche Cristiano Ronaldo. Una presenza che la presidenza americana, postando sui social un video del centravanti e del tycoon che ridevano insieme, ha spiegato con due semplice parole: «Two goats», inteso non nel senso letterale di capre ma in quello dell’acronimo di “migliori di tutti i tempi”. La partecipazione del portoghese all’appuntamento di lusso è però semplicemente legata all’ospite d’onore della cena, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, di cui CR7 – dal suo approdo all’Al-Nassr – è diventato una sorta di ambasciatore.

L’incontro con CR7 e il video nello Studio Ovale

Ma l’attenzione di Trump non è stata concentrata tutta su bin Salman. Tutt’altro. Dallo stesso video postato dalla Casa Bianca alle foto successivamente pubblicate, è evidente che incontrare di persona e stringere la mano a Cristiano Ronaldo era per Trump uno dei punti di interesse della cena di gala. «Mio figlio è un grande fan di CR7», ha detto Trump parlando con gli ospiti. «Barron ha avuto la possibilità di incontrarlo e spero che ora rispetti suo padre un po’ di più visto che gliel’ho fatto incontrare», ha scherzato. Poi, sul suo account Truth, è comparso un altro video evidentemente generato con l’intelligenza artificiale, non solo per il pallone enorme ma anche per l’improbabile agilità con cui si muove il presidente americano. Nelle immagini si vedono CR7 e il presidente americano che giocano proprio a calcio nello Studio Ovale.