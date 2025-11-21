Camisa riconfermato Presidente di Confapi: "Saremo sempre la casa delle piccola e media impresa" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2025 "Sono estremamente felice per questa rinnovata fiducia, penso che Confapi abbia tutte le caratteristiche per diventare sempre di più l’unica casa piccola industria privata. Il fatto di avere il 99% delle aziende che hanno gli stessi interessi e gli stessi bisogni ci permette di essere sempre proattivi negli ambiti istituzionali, senza bisogno di avere delle alchimie dialettiche. Questo Paese ha bisogno di Confapi e ha bisogno di quelle aziende che realmente stanno portando avanti il Pil e quindi mi auguro sempre di più che il Governo capisca quanto deve essere centrale il mondo della media industria privata" così Christian Camisa, appena rieletto presidente di Confapi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev