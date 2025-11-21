Commissario Ue McGrath: Scudo europeo per democrazia per proteggere valori Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2025 “Il nostro scudo europeo ha tre pilastri. Salvaguardare l’integrità dello spazio informativo dell’Unione Europea; rafforzare le istituzioni democratiche, le elezioni eque, la libertà dei mass media in tutta l’Unione Europea; e rafforzare la resilienza sociale e l’impegno dei cittadini in tutta la nostra Unione Europea”. Così il Commissario europeo per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di Diritto e la Tutela dei Consumatori, Michael McGrath, audito, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, dalle Commissioni riunite Affari costituzionali, Giustizia, Attività produttive e Politiche Ue di Camera e Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev