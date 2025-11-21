Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Guerra Ucraina, missili e droni russi su Ternopil, almeno 25 morti – Il video

21 Novembre 2025 - 00:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 20 novembre 2025 una massiccia ondata di droni e missili russi ha colpito diverse regioni ucraine. L’attacco ha causato la morte di almeno dieci civili e il ferimento di decine di persone, distruggendo diverse infrastrutture e costringendo le autorità a introdurre blackout di emergenza. Il bilancio più grave proviene da Ternopil, dove due palazzi di nove piani sono stati squarciati dalle esplosioni. Ci sarebbero 25 morti. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

