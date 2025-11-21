(Agenzia Vista) Russia, 21 novembre 2025 "Il piano di pace di Donald Trump è stato discusso prima dell'incontro in Alaska. Durante la discussione, la parte americana ci ha chiesto di fare alcuni compromessi, questo è il motivo per cui è apparso un piano modernizzato con 28 punti. L’amministrazione americana non è ancora riuscita ad ottenere il consenso della parte ucraina su questo piano. A quanto pare, l’Ucraina e i suoi alleati europei si illudono ancora e sognano di infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia. Questa posizione si basa non tanto su un basso livello di competenza, ma, molto probabilmente, questa posizione è dovuta alla mancanza di informazioni oggettive sulla situazione, sulla reale situazione sul campo di battaglia. E, a quanto pare, né in Ucraina né in Europa capiscono a cosa potrebbe portare alla fine”, lo ha detto il Presidente russo Vladimin Putn. Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev