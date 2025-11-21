Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Lagarde (Bce): Ue sviluppi mercato interno e superi voto unanimità per contrastare dazi Usa – Il video

21 Novembre 2025 - 19:45
(Agenzia Vista) Germania, 21 novembre 2025 Se dovessimo implementare anche solo un quarto di questa iniziativa, sarebbe sufficiente a stimolare il commercio unico a tal punto da compensare completamente l'impatto dei dazi statunitensi sulla crescita. Il nostro mercato interno è rimasto fermo, soprattutto nei settori che determineranno la crescita futura, come la tecnologia digitale e l'intelligenza artificiale, nonché in quelli che la finanzieranno, come i mercati dei capitali. Diversi ambiti importanti, il perdurante del requisito dell’unanimità in seno al Consiglio europeo impedisce ancora progressi significativi verso il completamento del mercato unico", lo ha detto la Presidente della Bce Christine Lagarde a Francoforte al 35° congresso bancario europeo. Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

