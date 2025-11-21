Lahbib (Comm. Ue): "Violenza di genere va combattuta dall'inizio, femminicidio è solo il culmine" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2025 "Vorrei congratularmi con il governo italiano per questa iniziativa così importante, realizzata in collaborazione con l’Ocse. Credo che siamo tutti consapevoli del fatto che la violenza contro le donne sia in aumento e che occorra creare consapevolezza, perché non si tratta di un problema che riguarda solo le donne. Riguarda tutti noi, perché è un attacco alla sicurezza collettiva. È una vita spezzata e, prima che questa intervista finisca, da qualche parte nel mondo una donna verrà uccisa solo perché è una donna. Dobbiamo quindi cambiare mentalità. Dobbiamo educare donne, ragazzi e ragazze sin dalla più tenera età, perché molto spesso all’origine del problema c’è uno stereotipo. E sappiamo tutti che quando una donna viene uccisa, nella maggior parte dei casi è da qualcuno di cui si fidava, qualcuno che un giorno le aveva detto “ti amo”. Si tratta dunque di un problema che colpisce profondamente le nostre famiglie, la nostra società e la nostra democrazia. A livello europeo stiamo adottando una direttiva rivoluzionaria, approvata nel corso dell’ultimo mandato, perché il femminicidio è il più delle volte la fase finale di un processo. La violenza contro le donne non inizia con un femminicidio: culmina in un femminicidio. Dobbiamo quindi affrontare la dipendenza economica, gli stereotipi, la violenza online, le molestie e così via. Ecco perché siamo realmente impegnati: questo è il primo punto, il primo tema della nostra tabella di marcia per i diritti delle donne, adottata lo scorso marzo e che traccerà la strada per la nostra prossima strategia, prevista per marzo 2026" così la Commissaria Europea Hadja Lahbib, a margine della High Level Conference against Femicide tenutasi presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev